Єрмак провів телефонну розмову із Салліваном

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван у телефонній розмові обговорили ситуацію на полі бою і нагальні потреби українських захисників, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"У рамках постійного діалогу із союзниками керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном", - ідеться в повідомленні на офіційному сайті президента України.

Як повідомляється, під час розмови Єрмак відзначив значні жертви серед мирного населення внаслідок російської атаки Одеси ракетами. "Він наголосив на систематичному порушенні Росією норм міжнародного права через цілеспрямовані акти військової агресії проти мирних громадян нашої держави".

Також сторони обговорили ситуацію на полі бою та нагальні потреби українських захисників. Глава Офісу президента наголосив на важливості якнайшвидшого схвалення Палатою представників Конгресу США пакета допомоги для України.

Єрмак подякував президенту США, його адміністрації, обом палатам Конгресу, обом політичним партіям та американському народу за постійну підтримку України в боротьбі за свою незалежність і територіальну цілісність.