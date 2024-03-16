Події

19:16 16.03.2024

У результаті скидання вибухівки з безпілотника в Бериславі постраждали двоє людей

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У результаті скидання вибухівки з безпілотника в Бериславі постраждали двоє людей

Унаслідок скидання вибухівки з безпілотника в Бериславі постраждали двоє людей, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні в Бериславі російська армія скинула вибуховий предмет з безпілотника на 71-річного чоловіка, коли той перебував на вулиці. У постраждалого діагностували вибухову травму та поранення ноги. Його доправили до лікарні для надання медичної допомоги", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в суботу.

"Ще одна людина отримала поранення внаслідок скидання вибухівки з дрона. До лікарні звернулася 27-річна мешканка Берислава. У неї діагностували мінно-вибухову травму, поранення плеча, контузію. Медики надають необхідну допомогу", - додали в ОВА пізніше.

Також повідомляється про скидання 6 вибухівок із дронів увечері в п'ятницю - по селу Львове Тягинської громади. "Легкі поранення отримала місцева жителька. Лікарі їй надали допомогу на місці", - повідомили в ОВА.

 

 

 

 

Теги: #постраждалі #обстріли #дрони #херсонська_область

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