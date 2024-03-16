У неділю в Києві та області буде хмарно з проясненнями, у другій половині дня дощ, у понеділок похолодає, вночі піде сніг

У Київській області в неділю, 17 березня, буде хмарно з проясненнями, вночі та першій половині дня без істотних опадів, у другій половині дня дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

У Києві також хмарно з проясненнями, у другій половині дня дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

У понеділок-вівторок, 18-19 березня, у столичній області також буде хмарно з проясненнями. 18 березня - дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла. 19 березня вночі помірний мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві 18-19 березня - хмарно з проясненнями. 18 березня дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла. 19 березня вночі помірний мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ; температура вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Середа-четвер, 20-21 березня, по області очікуються часом невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві в середині майбутнього тижня часом невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8° тепла.