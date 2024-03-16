В одному із Закарпатських ТЦК здійснюється службова перевірка за фактом спроби суїциду чоловіка - Суспільне

У Хустському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки проводять службову перевірку через повідомлення про спробу суїциду чоловіка, повідомляє "Суспільне" з посиланням на пресслужбу Закарпатського ТЦК.

Згідно з інформацією від відомства, 13 березня співробітники Держприкордонслужби затримали чоловіка під час спроби незаконного перетину кордону. Надалі прикордонники доставили його до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

"Під час перебування на території РТЦК та СП, громадянин зайшов до туалету, де через деякий час його знайшов представник Хустського РТЦК та СП. Чоловік сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Військовослужбовці ТЦК і СП надали невідкладну домедичну допомогу та викликали поліцію і карету "швидкої допомоги", яка доправила чоловіка в Хустську міську лікарню", - повідомили у пресслужбі.

Медики зафіксували спробу суїциду. За цим фактом у Хустському РТЦК і СП проводять службову перевірку.