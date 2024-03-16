Сили оборони за добу ліквідували 1160 окупантів і 21 танк

Українські воїни за минулу добу знищили 1160 окупантів, 21 танк, 24 бронемашини, 26 артсистем, 2 засоби ППО, 14 безпілотників, 2 крилаті ракети, 32 одиниці авто та спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України у фейсбуці в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 429580 (+1160) осіб, танків - 6779 (+21) од, бойових броньованих машин - 12973 (+24) од, артилерійських систем - 10606 (+26) од, РСЗВ - 1017 (+0) од, засоби ППО - 719 (+2) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8268 (+14), крилаті ракети - 1922 (+2), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14024 (+31) од, спеціальна техніка - 1712 (+1)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюють.