РФ не виводила кораблі на бойове чергування в Чорне та Азовське моря

Флот РФ не виводив кораблів на бойове чергування в Чорне й Азовське моря, повідомляють Військово-морські сили ЗС України в телеграм-каналі в суботу вранці.

"Станом на 07:00 16.03.2024. в акваторії Чорного моря ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 4 ракет", - ідеться в повідомленні.

За даними ВМС ЗСУ, за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 18 суден, із них 8 рухалися з протоки Босфор; у Чорне море - 21 судно, із них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.