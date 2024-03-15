Єрмак і посол Бразилії обговорили шляхи активізації контактів між країнами на міжурядовому рівні

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із послом Бразилії в Україні Нортоном де Андраде Мелло Рапестою, повідомляє пресслужба президента.

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, серед них шляхи активізації контактів між Україною та Бразилією на міжурядовому та міжпарламентському рівнях.

Окрім цього, Єрмак і Рапеста обговорили підготовку першого Глобального саміту миру в Швейцарії.

"Дуже важливою є участь якомога більшої кількості країн з усіх континентів, які поважають міжнародне право та визнають територіальну цілісність України, щоб лідери цих держав змогли напрацювати спільне рішення для досягнення сталого й справедливого миру. Участь у саміті – це позиція побудови цивілізованого світу без війни та з повагою до кордонів", - зазначив Єрмак.

Очільник ОП також поінформував посла Бразилії про російський ракетний терор, що триває, а також про його трагічні наслідки з численними жертвами, зокрема про нещодавню атаку, внаслідок якої ворожа ракета поцілила в житловий будинок в Одесі.