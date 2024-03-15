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18:29 15.03.2024

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Одесі зросла до 19 осіб - Костін

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Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Одесі зросла до 19 осіб - Костін

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару, завданого росіянами по Одесі, зросла до 19 осіб, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Росія не припиняє тероризувати Одесу. Станом на 17:00 вже відомо про 19 загиблих та 73 постраждалих внаслідок чергових ракетних атак ворога. Серед жертв та постраждалих - місцеві мешканці, медики, співробітники ДСНС. Другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару", - написав Костін у фейсбуці у п'ятницю.

Він додав, що правоохоронці та прокурори фіксують наслідки чергового російського воєнного злочину.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Як повідомлялося, в Одесі в п'ятницю пролунали кілька вибухів, пізніше стало відомо про ракетні удари по місту. Раніше було відомо про 16 загиблих і 73 поранених, серед них медики та рятувальники. Суботу, 16 березня, оголошено в Одесі днем жалоби.

Теги: #одеса

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