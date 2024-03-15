Кабмін України припинив дію угоди з Білоруссю про діяльність залізничного транспорту

Кабінет Міністрів України припинив дію угоди між урядами України та Білорусі про діяльність залізничного транспорту.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема припинено дію угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про діяльність залізничного транспорту, яку було укледно 17 грудня 1992 року в Києві.