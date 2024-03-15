Зеленський і керівництво Сил оборони визначили найвразливіші місця ворога

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю наради з керівництвом Сил оборони держави.

"Сьогодні були важливі військові наради. По-перше, заслухав доповідь головкома Олександра Сирського. Вранці він повернувся з авдіївського напрямку і розповів про ситуацію там, на місці, та на інших ключових ділянках фронту. Узгодили подальші дії", - написав президент у телеграмі.

Як повідомив глава держави, спільно з головнокомандувачем Олександром Сирським, начальником Генерального штабу Анатолієм Баргилевичем, міністром оборони Рустемом Умєровим, главою СБУ Василем Малюком, начальником ГУР Міноборони Кирилом Будановим і заступником головнокомандувача ЗСУ, відповідальним за напрям безпілотних систем Вадимом Сухаревським, визначили найвразливіші місця ворога, по яких Сили оборони України можуть завдати найбільших втрат.

"І будемо завдавати. Що більше російська держава втрачатиме і що більшою буде ціна її агресії, то ближчим буде справедливе завершення цієї війни", - зазначив Зеленський.

Окрім того, президент провів нараду з представниками Кабінету Міністрів, оборонно-промислового комплексу та інших відомств щодо виробництва високотехнологічних дронів.

За його словами, "в Україні є така зброя, але вона повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою".

"Визначили відповідні завдання та терміни. Жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді", - наголосив Зеленський.