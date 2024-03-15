Унаслідок ракетного удару в Одесі загинули 16 осіб, 73 поранені, є втрати серед особового складу Нацполіції - глава МВС

Унаслідок ворожого ракетного удару по Одесі в п'ятницю загинули 16 осіб, включно зі співробітником ДСНС, 73 дістали поранення, є втрати серед особового складу Нацполіції, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Станом на зараз відомо про 16 загиблих, серед них співробітник ДСНС. Рятувальники прибули для надання допомоги постраждалим, коли росіяни завдали повторного удару. 73 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - написав міністр у телеграм-каналі.

Він додав: "На жаль, маємо втрати й серед особового складу Національної поліції". При цьому глава МВС не уточнив цифри.