Події

16:37 15.03.2024

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Одесі зросла до 16 осіб - ОВА

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Кількість загиблих унаслідок російського удару по Одесі зросла до 16 осіб - ОВА

Кількість жертв унаслідок російської ракетної атаки по Одесі в п'ятницю, 15 березня, зросла до 16 осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ще 55 людей з пораненнями у лікарні", - написав Кіпер у телеграм-каналі.

Він зазначив також, що вже понад 200 одеситів і гостей міста після ворожої атаки здали кров для постраждалих, іще майже сотня людей стоять у чергах біля пунктів прийому.

Як повідомлялося, в Одесі в п'ятницю пролунали кілька вибухів, пізніше стало відомо про ракетні удари по місту. Раніше було відомо про 14 загиблих і 46 поранених, серед них медики та рятувальники. Суботу, 16 березня, оголошено в Одесі днем жалоби.

 

Теги: #одеса

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