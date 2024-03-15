Кількість загиблих в Одесі внаслідок ракетного удару збільшилася до 14 осіб, ще 46 поранено - ОВА

Кількість загиблих в Одесі внаслідок ракетного удару збільшилася до 14 осіб, ще 46 поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Унаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик і рятувальник. Ще 46 людей, зокрема сім співробітників ДСНС, дістали поранень", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомив Кіпер, постраждалим надають усю необхідну допомогу. "Усі відповідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян", – зазначив він.

"Завтра в Одесі та області буде оголошено жалобу. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих", - написав Кіпер.

Як повідомлялося, в Одесі в п'ятницю пролунало кілька вибухів, у Повітряних силах повідомляли про ракету в бік міста.