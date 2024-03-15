Правоохоронці з Миколаєва продавали ритуальному бюро дані про небіжчиків

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили двох правоохоронців із Миколаєва, які продавали ритуальному агентству інформацію про щойно померлих громадян із закритої державної бази даних.

"Власниця та два співробітники миколаївського ритуального агентства вирішили збільшити свої прибутки та "обійти" місцеву конкуренцію у похоронному бізнесі. Вони купляли у правоохоронців конфіденційну інформацію щодо померлих з адресами та контактами родичів", - ідеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією відомства, зафіксовано випадки, коли вже за 3 хвилини після повідомлення рідними померлого про факт смерті до правоохоронних органів агенція телефонувала та пропонувала свої послуги.

"Наразі співробітники ДБР задокументували майже 700 фактів збуту правоохоронцями інформації за винагороду", - зазначено в повідомленні.

У Бюро уточнюють, що вартість даних про одного померлого становила близько 1000 грн, а ритуальна фірма сплачувала правоохоронцям відсоток прибутку від ритуальної послуги щодо кожного покійного.

"Правоохоронцям та двом їхнім спільникам повідомлено про підозру. Готується повідомлення про підозру п'ятому учаснику оборудки, який працює в ритуальному агентстві", - інформують у відомстві.