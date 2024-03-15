Події

12:57 15.03.2024

В Одесі загинули фельдшер і працівник ДСНС, кількість постраждалих від ракетного удару уточнюють

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В Одесі загинули фельдшер і працівник ДСНС, кількість постраждалих від ракетного удару уточнюють

Двоє людей загинули внаслідок ракетного удару російських окупантів по Одесі в п'ятницю, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, унаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер і співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків і рятувальників також є тяжко поранені", - написав Кіпер у телеграм-каналі.

За його словами, загальну кількість постраждалих уточнюють, усім надають необхідну медичну допомогу.

Як повідомлялося, в Одесі в п'ятницю пролунало кілька вибухів, у Повітряних силах повідомляли про ракету в бік міста. Кіпер повідомив про постраждалих, не уточнивши їх кількості й стану.

 

Теги: #одеса #обстріли

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