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12:37 15.03.2024

СБУ повідомила про підозру російському акторові Машкову за пропаганду війни

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Служба безпеки України зібрала нові докази підривної діяльності російського актора Володимира Машкова, який пропагує агресивну війну проти України, інформують у спецслужбі.

"Фігурант входить до найближчого оточення путіна і є одним з головних хедлайнерів масових акцій у москві на підтримку повномасштабного вторгнення рф", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в п'ятницю.

За інформацією української спецслужби, у грудні 2023 року Машкова було призначено співголовою виборчого штабу Путіна на виборах президента країни-агресора. "На цій посаді фігурант став ключовим рупором пропаганди в передвиборчій кампанії очільника кремля", - наголошують у СБУ.

За даними слідства, Машков публічно закликає підтримувати російські окупаційні угруповання, які воюють проти України, а також особисто виправдовує знищення цивільної інфраструктури й захоплення частини України.

Згідно з повідомленням, пропагандистські виступи Машкова відбуваються у вигляді концертів-мітингів і "зустрічей із виборцями". Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Машкову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 436 (пропаганда війни).

У спецслужбі нагадують, що в травні 2023 року СБУ повідомила Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт за цими фактами вже скеровано до суду. Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування здійснювали співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #сбу #машков #актор

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