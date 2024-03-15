Унаслідок удару РФ по Одесі є постраждалі

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі в п'ятницю, є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Унаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі. На місці працюють усі відповідні служби. Дані уточнюються", - написав Кіпер у телеграмі.

Кількість постраждалих та їхній стан він не уточнив.

Як повідомлялося, в Одесі в п'ятницю пролунало декілька вибухів, у Повітряних силах повідомляли про ракету в бік міста.