ГУР про участь російських військових у виборах президента: "Голосувати" можна навіть після загибелі

Російські "виборчі комісії" можуть збільшити кількість виборців президента РФ завдяки так званим мертвим душам, оскільки "голосування" військовослужбовців, які беруть участь в агресивній війні проти України, гранично спрощене і не потребує ні їхньої фізичної присутності, ні оригіналів документів, вважають у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"... керівництво міноборони рф дозволило військовослужбовцям, які беруть учать у так званій сво, голосувати за путіна навіть не зʼявляючись на "виборчі дільниці". Це значно полегшує "виборчим комісіям" завдання з фальсифікації результатів", - ідеться в повідомленні ГУР у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, "згідно з останніми вказівками головного військово-політичного управління мо рф, критерії ідентифікації виборців з числа військовослужбовців спрощені настільки, що немає необхідності для їхньої фізичної участі у голосуванні. А для підтвердження особи не потрібен паспорт чи військовий квиток - достатньо навіть фотокопії документів".

У ГУР вважають, що "у такий спосіб російські "виборчі комісії" намагатимуться збільшити кількість виборців Путіна, залучаючи до "голосування" так звані мертві душі. Зокрема, до числа тих, хто "проголосував", поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон".

"Зважаючи на те, що українські захисники, за офіційними даними, щодня завдають російським загарбникам численних втрат на території України, кількість тих, хто в такий спосіб "підтримає" Путіна, може виявитися досить значною", - припускають в українській воєнній розвідці.

"Кремль здійснює цілий комплекс заходів для фіктивного проведення так званих виборів президента рф. Хоча усім очевидно, що ні сам факт цих виборів, ані їхні результати не є засобом легітимізації путінського правління ні в росії, ні за її межами", - наголошується в повідомленні ГУР.