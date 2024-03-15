Події

10:44 15.03.2024

ГУР про участь російських військових у виборах президента: "Голосувати" можна навіть після загибелі

2 хв читати
ГУР про участь російських військових у виборах президента: "Голосувати" можна навіть після загибелі

Російські "виборчі комісії" можуть збільшити кількість виборців президента РФ завдяки так званим мертвим душам, оскільки "голосування" військовослужбовців, які беруть участь в агресивній війні проти України, гранично спрощене і не потребує ні їхньої фізичної присутності, ні оригіналів документів, вважають у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"... керівництво міноборони рф дозволило військовослужбовцям, які беруть учать у так званій сво, голосувати за путіна навіть не зʼявляючись на "виборчі дільниці". Це значно полегшує "виборчим комісіям" завдання з фальсифікації результатів", - ідеться в повідомленні ГУР у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, "згідно з останніми вказівками головного військово-політичного управління мо рф, критерії ідентифікації виборців з числа військовослужбовців спрощені настільки, що немає необхідності для їхньої фізичної участі у голосуванні. А для підтвердження особи не потрібен паспорт чи військовий квиток - достатньо навіть фотокопії документів".

У ГУР вважають, що "у такий спосіб російські "виборчі комісії" намагатимуться збільшити кількість виборців Путіна, залучаючи до "голосування" так звані мертві душі. Зокрема, до числа тих, хто "проголосував", поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон".

"Зважаючи на те, що українські захисники, за офіційними даними, щодня завдають російським загарбникам численних втрат на території України, кількість тих, хто в такий спосіб "підтримає" Путіна, може виявитися досить значною", - припускають в українській воєнній розвідці.

"Кремль здійснює цілий комплекс заходів для фіктивного проведення так званих виборів президента рф. Хоча усім очевидно, що ні сам факт цих виборів, ані їхні результати не є засобом легітимізації путінського правління ні в росії, ні за її межами", - наголошується в повідомленні ГУР.

 

Теги: #гур_міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 06.03.2024
Розвідники ГУР знищили ворожий комплекс "Муром-П"

Розвідники ГУР знищили ворожий комплекс "Муром-П"

13:43 05.03.2024
Унаслідок знищення російського "Сергея Котова" загинули сім членів екіпажу, ще шестеро поранено - ГУР

Унаслідок знищення російського "Сергея Котова" загинули сім членів екіпажу, ще шестеро поранено - ГУР

15:15 25.02.2024
Буданов: не варто вірити, що режим у РФ розхитається сам по собі, без нашої допомоги це нереально абсолютно

Буданов: не варто вірити, що режим у РФ розхитається сам по собі, без нашої допомоги це нереально абсолютно

12:29 25.02.2024
У ГУР МО спростували інформацію про те, що т.зв. ПМР проситиме увійти до складу РФ

У ГУР МО спростували інформацію про те, що т.зв. ПМР проситиме увійти до складу РФ

16:55 23.02.2024
Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів - ГУР

Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів - ГУР

16:00 23.02.2024
Росіяни поставили собі завдання знищити нашу авіацію і інфраструктуру для західних літаків - заступник начальника ГУР МО Скібіцький

Росіяни поставили собі завдання знищити нашу авіацію і інфраструктуру для західних літаків - заступник начальника ГУР МО Скібіцький

15:10 23.02.2024
У РФ формують добровольчий корпус із 18 тис. осіб, куди увійшли колишні "вагнерівці" - ГУР

У РФ формують добровольчий корпус із 18 тис. осіб, куди увійшли колишні "вагнерівці" - ГУР

14:38 23.02.2024
ГУР: Росія має проти нас майже триста бойових літаків

ГУР: Росія має проти нас майже триста бойових літаків

14:14 23.02.2024
РФ планує виробити 2,7 млн артснарядів цього року - ГУР Міноборони України

РФ планує виробити 2,7 млн артснарядів цього року - ГУР Міноборони України

14:07 21.02.2024
ГУР: Потужний мобілізаційний ресурс, можливість відводити війська в резерв, здійснювати перегрупування і панування в повітрі - основні сильні сторони ворога

ГУР: Потужний мобілізаційний ресурс, можливість відводити війська в резерв, здійснювати перегрупування і панування в повітрі - основні сильні сторони ворога

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок удару РФ по Одесі є постраждалі

Ще одна людина померла після ворожої атаки БПЛА на Вінниччині - голова ОВА

Росіяни за добу втратили 580 осіб

ППО ліквідувала 15 "шахедів", які атакували Київ уночі

ППО за ніч ліквідувала 27 "шахедів"

ОСТАННЄ

Унаслідок удару РФ по Одесі є постраждалі

Українці вже використали 1310 житлових сертифікатів "єВідновлення" на суму 2,8 млрд грн

У суботу в Україні потеплішає, температура вночі до 4° тепла, вдень - 6-11°, переважно без опадів - Укргідрометцентр

В ОДЕСІ ПОВТОРНІ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПС ПОВІДОМЛЯЛИ ПРО РАКЕТУ В БІК МІСТА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби не торкнеться засуджених за злочини проти основ нацбезпеки - законопроєкт

Міносвіти домовилося зі Смітсонівським інститутом США про використання ліцензій освітніх програм у рамках проєкту "Наука в класи"

СБУ затримала ворожого агента, який шпигував за кораблями ЗСУ біля Одеського морпорту

Окупанти обстріляли м. Ворожба і 33 села в Сумській і Чернігівській областях, Попівку 39 разів - ОК "Північ"

Серед поранених у Вінницькій області - двоє підлітків - поліція

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА