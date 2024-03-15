СБУ затримала ворожого агента, який шпигував за кораблями ЗСУ біля Одеського морпорту

Контррозвідка Служби безпеки України в результаті спецоперації в Запоріжжі затримала агента воєнної розвідки РФ, який розвідував місця дислокації та переміщення українських бойових кораблів.

"У зоні його особливої уваги були пункти базування та маршрути виходу у відкрите море броньованих артилерійських катерів ЗСУ. Для збору розвідданих фігурант діяв під прикриттям водія-далекобійника, який здійснює міжрегіональні вантажні перевезення", - повідомляють у телеграм-каналі СБУ в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, ворожий агент, перебуваючи за кермом фури, заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів, але водночас намагався приховано фіксувати геолокацію кораблів ЗСУ.

"За наявними даними, окупанти сподівались отримати розвідінформацію для планування бойових операцій у морській акваторії України. Щоб запобігти цьому, Служба безпеки завчасно викрила російського агента і поетапно задокументувала його злочинну діяльність", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначають, що зловмисника було затримано, коли він стежив за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морського порту і намагався звітувати агресору. Також під час розслідування стало відомо про додаткове завдання російського агента - шпигувати за сухопутними підрозділами ЗСУ на узбережжі Чорного моря.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Підозрюваний перебуває під вартою.