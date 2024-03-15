Події

09:40 15.03.2024

Серед поранених у Вінницькій області - двоє підлітків - поліція

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Серед поранених унаслідок нічної атаки російських військ безпілотниками на Вінниччині двоє неповнолітніх 16 і 17 років, їх госпіталізовано, повідомила Національна поліція України.

Як повідомляється в телеграм-каналі Нацполіції в п'ятницю, у Тульчинському районі внаслідок атаки було "пошкоджено легковий автомобіль, біля якого перебували двоє хлопців 16 і 17 років".

Також у Нацполіції повідомили подробиці про жертв ворожої атаки: "загинув 52-річний чоловік, його 53-річна дружина померла в лікарні. Їхнього 26-річного сина вдалося дістати з-під завалів. Наразі йому надається медична допомога".

 

Теги: #поліція #обстріли #вінницька_область

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