Український омбудсмен вимагає розслідування діяльності Російського Червоного Хреста, який, імовірно, порушує принцип нейтральності

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець надіслав лист до Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця з тим, щоб провести прозоре розслідування діяльності Російського Червоного Хреста, який, імовірно, порушує принципи діяльності цієї міжнародної організації, зокрема, принцип нейтральності.

"Нещодавно в мережі з’явилася інформація, що президент Російського Червоного Хреста (РЧХ) має відношення до пропутінської “патріотичної” організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з “українськими нацистами”. Ба більше, РЧХ бере учать у військових зборах та навчаннях для дітей, де розповсюджується ідеологія продовження війни проти України, використовуються символи агресії "Z", - написав Лубінець у телеграм-каналі в п'ятницю.

Український омбудсмен також припускає, що "РФ має на меті, щоб на ТОТ (тимчасово окупованих територіях - ІФ-У) України працювали нові організації РЧХ, які фінансуватимуться з Росії. Це вкотре доводить, що окупанти готові у своїх політичних і військових цілях використовувати навіть світове ім'я гуманітарної організації".

"Як омбудсмен України, я вже направив лист до Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця з тим, щоб: 1. Такі дії були публічно засуджені. 2. Було проведене прозоре розслідування дій Російського Червоного Хреста. 3. На час проведення розслідування було призупинене членство та участь РЧХ у співтоваристві. 4. У разі, якщо розслідування підтвердить наявні дані, необхідно вимагати, щоб організацію виключили з федерації", - повідомив Лубінець.

Водночас він нагадав, що "РЧХ є частиною Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, тому має відповідати місії та принципам руху. Зокрема, принципу нейтральності".

"Росія не може спекулювати і використовувати ім'я гуманітарної організації для злочинних намірів! Сподіваюся на миттєву публічну реакцію МФЧХ", - наголосив Лубінець.