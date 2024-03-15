Найбільш ефективною обороною є знищення ворожої бронетехніки та штурмових груп піхоти

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час візиту і роботи на авдіївському напрямку вважає, що найефективнішим способом оборони є знищення ворожої бронетехніки і штурмових груп піхоти.

"Найбільш ефективним способом ведення оборони є - знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, спільно з командирами було розглянуто оптимальні варіанти дій українських військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами. "Були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку. Продовжуємо роботу", - наголосив Сирський.

Він зазначив, що працював на авдіївському напрямку, де противник зосередив основні зусилля і вже кілька діб намагається прорвати оборону українських військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку.

За словами головкома, наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV-дронів і дронів зі скиданнями. Авіація противника періодично завдає ударів КАБами з відстані 40-50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ.