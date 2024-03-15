ППО за ніч ліквідувала 27 "шахедів"

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 27 ворожих "шахедів", якими окупанти атакували в ніч на п'ятницю, повідомляють Повітряні сили.

"У результаті бойової роботи збито 27 "шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської областей", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в ніч на 15 березня російські окупанти вдарили 7 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині.

Райони запуску "шахедів" - Приморсько-Ахтарськ, Курська область - РФ.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, додали в повітряному командуванні.