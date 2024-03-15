Вже четверо людей госпіталізовано внаслідок атаки на Вінниччині, одна жертва

На Вінниччині вже госпіталізували трьох людей внаслідок ворожої повітряної атаки, крім того, загинула одна людина, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

"Внаслідок повітряної ворожої атаки на Вінниччині госпіталізовано чотирьох людей. На жаль, одна людина загинула", - сказано в його телеграм-каналі в ніч на п'ятницю.

На місці події працюють усі служби.

Наразі тривають роботи з розбору завалів.

Як повідомлялося, ворожий дрон під час вечірньої атаки потрапив до житлового будинку у Вінницькій області, поранено трьох цивільних осіб, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.