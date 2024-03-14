Єрмак і Сіярто домовилися провести міжурядову зустріч наступного тижня

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто провели телефонну розмову, під час якої обговорили українсько-угорські відносини та шляхи подальшого розвитку, повідомляється на сайті президента України в четвер.

"Керівник Офісу президента та міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини домовилися провести наступного тижня двосторонню зустріч між командами на урядовому рівні", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Єрмак і Сіярто висловили сподівання на знаходження взаємовигідних рішень щодо складних питань двостороннього порядку денного, а також домовилися підтримувати зв'язок на регулярній основі.