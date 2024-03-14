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19:20 14.03.2024

Влада РФ блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області - українська розвідка

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Влада РФ блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області - українська розвідка

Російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області, де проходять бойові дії, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Так, ми можемо підтвердити цю інформацію (про блокування владою РФ евакуації в Бєлгородській області - ІФ-У). Сьогодні протягом дня публічними стали і низка перехоплень: і розмов між силовиками, і розмов місцевих жителів, які констатують, що транспортні вузли оточені силовиками, стоять блокпости, є погрози (санкції, штрафні, звільнення з роботи)", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

В українській воєнній розвідці наголосили, що влада РФ намагається використати вкотре мирних громадян як "живий щит" для того, щоб захищати російський терористичний режим.

Водночас, за словами Юсова, є інформація, що в деяких населених пунктах евакуація все ж таки відбувається, зокрема йдеться про місто Грайворон.

У ГУР зазначили, що Курська і Бєлгородська області РФ – нині області активних бойових дій.

Раніше легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" також зверталися до губернаторів Курської та Бєлгородської областей із закликом негайно оголосити евакуацію цивільних, наголосивши, що мирні жителі не мають страждати від війни.

Теги: #рф #евакуація #гур

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