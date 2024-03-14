Uklon обмежуватиме роботу сервісу в комендантську годину

Український онлайн-сервіс таксі Uklon з 14 березня обмежуватиме роботу сервісу в комендантську годину.

"Ми ініціювали технічні доопрацювання нашого сервісу, які були сьогодні завершені. Перше обмеження роботи нашого сервісу буде здійснено в ніч із 14 на 15 березня і надалі діятиме по всій Україні відповідно до комендантської години кожного з регіонів", - написав CEO Uklon Сергій Гришков на своїй фейсбук-сторінці у четвер.

Він наголосив, що компанія Uklon діяла, діє і діятиме в правовому полі.

За словами Гришкова, рішення про обмеження роботи сервісу в комендантську годину було ухвалено після консультацій, які відбулися на тижні.

Також CEO компанії повідомив, що 7 березня Uklon отримав звернення від Патрульної поліції Києва з приводу розгляду можливості припинення надання послуг під час комендантської години.

"Ми з повагою ставимося до роботи правоохоронної системи України і приймаємо ваш запит. Також ми розраховуємо і на повагу правоохоронних органів до вітчизняного бізнесу", - написав Гришков.