Унаслідок обстрілів РФ пошкоджено ЛЕП 330кВ і котельню на Сумщині - Міненерго

Унаслідок обстрілу російських окупантів у Сумській області відключили високовольтну лінію 330 кВ НЕК "Укренерго" - там виявлено обрив проводу, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі в четвер, також пошкоджено обладнання котельні в одному з міст області, внаслідок чого її відключено від газопостачання.

Загалом в області за минулу добу через артобстріл РФ знеструмлені понад 900 абонентів у трьох населених пунктах, а загалом без електропостачання залишаються 9,3 тис. точок обліку в 87 населених пунктах.

Унаслідок бойових дій також залишаються без світла, зокрема, 44,8 тис. абонентів у 89 населених пунктах Донецької області, 3,7 тис. абонентів у 50 населених пунктах Запорізької, 15,5 тис. абонентів у 63 населених пунктах Харківської, де після нічних обстрілів триває також огляд пошкоджених мереж у чотирьох населених пунктах, а також 26 тис. абонентів у 45 населених пунктах Херсонської області, 1,7 тис. абонентів у 28 населених пунктах Чернігівської. У Херсоні, як і раніше, залишаються без електропостачання понад 3 тис. абонентів.

Міненерго також додало, що через несприятливі метеоумови знеструмлені дев’ять населених пунктів, із них три населені пункти (450 споживачів) Дніпропетровської області та шість прифронтових населених пунктів (300 споживачів) Запорізької. У цій області проведення аварійно-відновлювальних робіт залежить від безпекової ситуації.

За даними НЕК "Укренерго", загалом в Україні через бойові дії та з інших причин на ранок четверга без світла залишається 401 населений пункт (учора 399).

Водночас, як зазначає Міненерго, за добу енергетики відновили електропостачання майже 15 тис. споживачів, зокрема 14 населених пунктів Донецької області, 800 будинків у 9 прифронтових населених пунктах Запорізької. Крім того, енергетикам на Харківщині вдалося підключити лінію електропостачання, яка була знеструмлена з початку бойових дій, у результаті чого заживлено майже 3 тис. споживачів.

Водночас Міненерго продовжує повідомляти про відключення газопостачання через бойові дії - за його інформацією, залишилися без газу 50 домогосподарств на Чернігівщині та 75 - на Донеччині.

У Дніпрі через витік газу на газопроводі середнього тиску припинено газопостачання 12 абонентам і комунально-побутовому об'єкту, а через виявлену напругу на газопроводі низького тиску припинено газопостачання 167 абонентів багатоповерхівки в Миколаєві.

Водночас відновлено газопостачання 244 абонентам у Кривому Розі, які залишалися без газу внаслідок ворожої атаки.