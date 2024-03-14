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09:46 14.03.2024

Росіяни можуть скористатися вразливими місцями на фронті для раптового просування вперед - ISW

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Росіяни можуть скористатися вразливими місцями на фронті для раптового просування вперед - ISW

Лінія українського фронту може стати більш крихкою через нестачу боєприпасів, що виникла внаслідок затримки з наданням військової допомоги з боку США, окупанти можуть скористатися вразливими місцями на фронті для раптового просування вперед, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

"Брак боєприпасів та інших військових матеріалів, що виник внаслідок затримок із наданням військової допомоги з боку США, може зробити нинішню лінію українського фронту більш крихкою, ніж можна було б припустити з огляду на відносно повільне просування російських військ у різних секторах", - йдеться у звіті від 13 березня, оприлюдненому в четвер.

Водночас у ISW зазначають, що "пріоритет, який Україна надає секторам, яким найбільше загрожують інтенсивні російські наступальні операції, може створити вразливі місця в інших місцях, якими російські війська зможуть скористатися для раптового й неочікуваного просування вперед, якщо українські запаси й надалі скорочуватимуться".

Зазначено, що збереження РФ ініціативи на всьому театрі воєнних дій підвищує ризики такого розвитку подій, тим самим даючи змогу російському військовому командуванню практично на власний розсуд збільшувати або зменшувати масштаби операцій у будь-якому місці вздовж лінії фронту.

У ISW вважають, що в ЗСУ, ймовірно, намагаються пом'якшити проблеми, спричинені нестачею боєприпасів, за допомогою пріоритетного виділення боєприпасів на ділянках фронту, що стикаються з масштабнішими російськими наступальними операціями.

Крім цього, українські війська потребують своєчасного забезпечення західними ресурсами, щоб не дати змоги Росії виявити й використати можливість для прориву на вразливій ділянці фронту.

Теги: #фронт #звіт #isw

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