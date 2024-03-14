Телевізійна інфраструктура Харківщини зазнала масової атаки ворожих дронів

У ніч на 14 березня російські окупаційні війська масовано атакували безпілотниками об'єкти телевізійної інфраструктури Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні вночі ворог здійснив масований обстріл БПЛА по об'єктах телевізійної інфраструктури області. На частині (об'єктів -ІФ-У) тривають відновлювальні роботи", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні неодноразових ворожих обстрілів зазнали Вовчанськ (пошкоджено 11 магазинів, приватні будинки, 5 багатоквартирних будинків), Куп'янськ (пошкоджено будинки) і Курилівка (також пошкоджено будинки). У Вовчанських хуторах ворожим артобстрілом пошкоджено два приватні будинки та два автомобілі. Постраждалих серед мирного населення не зафіксовано.