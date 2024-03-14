Унаслідок авіаудару по Сумах двоє людей загинули, 12 дістали поранення - ОВА

Унаслідок удару російським безпілотним літальним апаратом по Сумах двоє людей загинули, 12 дістали поранення, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація станом на 22:00 середи.

"У результаті аварійно-рятувальних робіт з-під-завалів деблоковано тіла двох чоловіків, які загинули. Також працівниками ДСНС врятовано 10 мешканців будинку (5 деблоковано), 12 осіб зазнали травм різного ступеня тяжкості", - повідомляють у Телеграм-каналі ОВА в середу.

Також повідомляється, що надано допомогу 279 громадянам щодо обігріву та вирішення побутових проблем.

"Психологами ГУ ДСНС України в Сумській області та ГУ НП у Сумській області надано психологічну допомогу 57 громадянам. Крім того, рятувальниками проведено аварійно-відновлювальні роботи (зачинено 24 вікна) у сусідньому будинку, що зазнав пошкоджень вибуховою хвилею", - інформують в ОВА.