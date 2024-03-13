Міноборони України: Не можемо коментувати точну кількість людей, необхідних для залучення до Сил оборони

Озвучена раніше цифра про мобілізацію 400-500 тисяч людей є загальною оцінкою, яка коригується залежно від розвитку подій в театрі бойових дій. Точну кількість громадян, необхідних для залучення до Сил оборони, Міноборони не може коментувати, йдеться в коментарі відомства виданню Financial Times.

"Щодо кількості мобілізованих. Одразу зазначимо, що з міркувань безпеки ми не можемо коментувати точну кількість необхідних для залучення людей до Сил оборони. До того ж, 400-500 тисяч є загальною оцінкою, яка коригується залежно від розвитку подій на театрі бойових дій, і які неможливо задовольнити одразу", - йдеться в коментарі Міноборони, опублікованому у фейсбуці.

У відомстві наголосили, що триває процес посилення Збройних сил, зокрема, необхідний і для того, щоб мати можливість звільнити з армії тих, хто захищає державу з перших днів повномасштабного вторгнення. Міноборони зазначило, що визначення кінцевого терміну служби є вкрай важливим.

У відомстві нагадали, що наразі Верховна Рада розглядає законопроєкт, яким пропонується встановити цей термін на рівні 36 місяців, додавши, що зміни до закону про мобілізацію також дадуть змогу зрозуміти мобілізаційний потенціал у державі через удосконалення процесу військового обліку, створення відповідних цифрових механізмів.

"Зміни до механізму мобілізації стосуються підготовки військовослужбовців. Під час воєнного стану така підготовка становитиме до 3 місяців, що включає базову загальновійськову підготовку та підготовку за фахом. Наше завдання, зробити так, щоб кожен військовозобов’язаний мав чітке уявлення про те, як проходитиме підготовка, відбір в підрозділи, служба, які гарантії дає держава, яким буде термін служби тощо", - йдеться в коментарі.

У Міноборони вважають, що "саме нерозуміння цих деталей, яке, на жаль, існує, є тим бар'єром, який змушує частину людей уникати мобілізації до Сил оборони".