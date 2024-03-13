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19:12 13.03.2024

Посли ЄС затвердили EUR5 млрд військової допомоги для України у рамах Фонду миру

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Посли ЄС затвердили EUR5 млрд військової допомоги для України у рамах Фонду миру

Посли країн-членів Європейського союзу затвердили виділення 5 млрд євро військової допомоги для України в рамах європейського Фонду миру.

Відповідне рішення було ухвалено в середу в Брюсселі в рамах засідання Комітету постійних представників, повідомляє бельгійське головування на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Угода‼ Посли ЄС в цілому погодилися на реформу Європейського фонду миру, щоб підтримати Україну бюджетом у 5 мільярдів євро на 2024 рік. Європейський союз, як і раніше, сповнений рішучості надати довгострокову підтримку Україні і гарантувати, що країна отримає військову техніку, необхідну їй для самозахисту", - повідомило головування.

 

 

Теги: #україна #єс #посли #фіндопомога

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