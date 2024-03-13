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13:56 13.03.2024

Понад 100 тис. українців знайшли прихисток у Молдові - глава МЗС Попшой

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Понад 100 тис. українців знайшли прихисток у Молдові - глава МЗС Попшой

Молдова прийняла понад 1,4 млн українців, які рятувалися від війни, більше ніж 100 тис. громадян України залишилися в країні, повідомив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой (Mihai Popșoi).

"Я можу тільки підтвердити, що Молдова й надалі надаватиме найкращу допомогу 115 000 українських громадян, які все ще перебувають у Республіці Молдова. І ми пишаємося тим, що є маленькою країною з великим серцем, яка прийняла понад 1,4 мільйона українських біженців у Республіці Молдова", - сказав Попшой на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.

Він зазначив, що за останні два роки Молдова надала Україні 11 пакетів гуманітарної допомоги, останній з яких нещодавно доставили в Миколаївську область.

Також Попшой наголосив, що Молдова має намір і далі зміцнювати молдовський сегмент у "шляхах солідарності" через упровадження інфраструктурних, транспортних, логістичних, енергетичних проєктів щодо з'єднання з європейською мережею. Він нагадав, що між Кишиневом і Києвом успішно курсують пасажирські та вантажні поїзди, а також було введено в експлуатацію ділянку "Басарабяска - Березине".

Крім цього, нещодавно було підписано вісім протоколів про спільні пункти прикордонного контролю і розпочато необхідні заходи з будівництва моста через Дністер у районі населених пунктів Ямпіль і Косеуць, зазначив міністр. Так, Молдові та Україні вдалося ефективно об'єднати зусилля для реалізації життєздатних проєктів у галузях енергетики, транспорту, а також об'єднати зусилля для співпраці в економічній сфері.

"У той час, коли агресор нападає і руйнує, ми працюємо над творенням у себе вдома, разом із нашими друзями в Європейському Союзі. Словом, ми готові діяти скоординовано, щоб розв'язати питання, які стоять на нашому двосторонньому порядку денному", - наголосив Попшой.

Теги: #молдова #біженці #попшой

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