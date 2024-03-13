Події

12:14 13.03.2024

Окупанти тричі безуспішно атакували український плацдарм на Херсонщині - Сили оборони півдня

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Російські окупанти тричі за минулу добу намагалися атакувати український плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте безуспішно, повідомляється у телеграм-каналі Сил оборони півдня в середу.

"Ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з лівого берега. За минулу добу вдався до трьох спроб проведення штурмових дій. Групами до відділення, без підтримки бронетехніки окупанти продовжують намагання згорнути наші плацдарми. Зазнаючи втрат, повертаються на вихідні позиції. Російські війська не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, рясно застосовують ударні дрони різних типів", - ідеться в повідомленні.

Також у Силах оборони півдня повідомляють, що ворожих кораблів на бойовому чергуванні в Чорному й Азовському морях немає.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про знищення патрульного корабля Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" у ніч на 5 березня 2024 року. Вогневого ураження ворожому судну було завдано в територіальних водах України неподалік Керченської протоки.

Після цього в акваторії Чорного моря кораблі російських окупантів відсутні, в Азовському морі кілька днів поспіль на чергуванні перебував один ворожий корабель, не ракетоносій.

 

Теги: #війна #херсонська_область

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