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11:39 13.03.2024

Українські воїни відчують збільшення постачань снарядів у межах чеської ініціативи вже в найближчому майбутньому - Кулеба

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Українські воїни відчують збільшення постачань снарядів у межах чеської ініціативи вже в найближчому майбутньому - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, кажучи про орієнтовні терміни надходжень артилерійських снарядів у межах ініціативи Чехії, заявив, що, за попередніми сигналами, надходження боєприпасів на фронт очікують у "найближчому майбутньому".

"Цього тижня у нас відбудуться контакти з чеськими колегами, де вони детально презентують план постачань боєприпасів, і як це все (ініціатива щодо снарядів - ІФ-У) працюватиме. Ми готові до повної співпраці та сприяння. За попередніми сигналами, які ми отримали, наші хлопці на фронті відчують збільшення постачань снарядів уже в найближчому майбутньому. Тобто це не займе багато місяців", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм у Києві.

За словами глави МЗС України, чеська ініціатива розрахована на реалізацію впродовж усього року.

"Перші снаряди почнуть надходити, скажу так, у відчутній перспективі. А потім протягом року надходитимуть далі нові партії", - зазначив він.

Теги: #зброя #кулеба

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