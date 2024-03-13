Волонтери ТЧХУ працюють на ліквідації наслідків російських нічних атак

Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) працюють на ліквідації наслідків російських нічних атак у Кривому Розі, Сумах і Мирнограді.

"13 березня - ще одна неспокійна ніч для українців. Кривий Ріг. Через черговий російський обстріл сталося влучання в житлову багатоповерхівку... Волонтери загону швидкого реагування Криворізької організації Українського Червоного Хреста працювали на місці трагедії", - повідомило ТЧХУ в середу у фейсбуці.

Волонтери надавали першу домедичну та психологічну допомогу постраждалим. Крім цього, вони розгорнули пункт допомоги, в якому можна отримати теплу ковдру та випити чаю.

Волонтери загону швидкого реагування ТЧХУ також працюють у Сумах, де вночі російський дрон частково зруйнував багатоповерховий житловий будинок.

У Мирнограді (Донецька область) волонтери загону швидкого реагування Мирноградської міської організації ТЧХУ брали участь у рятувальній операції після ворожого обстрілу. Волонтери спільно з ДСНС України розбирали завали та транспортували постраждалих до медичного закладу.

Як повідомлялося, внаслідок учорашньої ракетної атаки по Кривому Рогу четверо загиблих і 44 поранених.

За інформацією Сумської обласної військової адміністрації станом на 7:00 середи в Сумах унаслідок влучання ворожого БпЛА типу "Шахед" у житловий п'ятиповерховий будинок, попередньо, є загиблі (інформація уточнюється), з-під завалів врятовано 10 осіб, вісім з яких дістали травм різного ступеня тяжкості, пошкоджено 30 квартир, із них 15 - зруйновано. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Унаслідок нічного російського обстрілу Мирнограда було влучання в п'ятиповерховий будинок, двоє людей загинули і п'ять дістали поранень.