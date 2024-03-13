Події

08:37 13.03.2024

На Харківщині ворожими обстрілами пошкоджено ангари, ветлікарню та підприємство, постраждалих не зафіксовано

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На Харківщині ворожими обстрілами пошкоджено ангари, ветлікарню та підприємство, постраждалих не зафіксовано

У ніч на вівторок російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено будинок. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні внаслідок обстрілів Вовчанська було пошкоджено будівлю ветлікарні, господарський корпус. У Новому Коротичі внаслідок ударів ракет С-300 пошкоджено два ангари, у Подолах - горіла господарська будівля та 2 автомобілі, а в Балаклії ракетними ударами пошкоджено територію цивільного підприємства. Постраждалих не зафіксовано.

 

 

 

Теги: #харківська_область

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