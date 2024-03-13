На Харківщині ворожими обстрілами пошкоджено ангари, ветлікарню та підприємство, постраждалих не зафіксовано

У ніч на вівторок російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено будинок. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні внаслідок обстрілів Вовчанська було пошкоджено будівлю ветлікарні, господарський корпус. У Новому Коротичі внаслідок ударів ракет С-300 пошкоджено два ангари, у Подолах - горіла господарська будівля та 2 автомобілі, а в Балаклії ракетними ударами пошкоджено територію цивільного підприємства. Постраждалих не зафіксовано.