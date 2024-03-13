Війська РФ завдали понад 400 ударів по Запорізькій області, поранено двох жінок

Війська РФ завдали понад 400 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, унаслідок обстрілу Гуляйполя поранено двох жінок, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у середу вранці.

"Жінки 63 і 77 років дістали поранення внаслідок ворожого артобстрілу Гуляйполя. Їм надано необхідну медичну допомогу", - написав він у телеграм-каналі.

Також Федоров повідомив, що протягом доби окупанти завдали "405 ударів по 11 населених пунктах".

Рашисти здійснили 9 РСЗВ-обстрілів Залізничного, Новоданилівки, Новоандріївки та Роботиного, а також атакували 92 безпілотниками Гуляйполе, Левадне, Малу Токмачку, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку та Роботине.

304 артудари припали на території Гуляйполя, Левадного, Малинівки, Чарівного, Малої Токмачки та інших прифронтових міст і сіл.

"Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - додав голова обладміністрації.