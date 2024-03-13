Сили оборони за добу ліквідували 980 окупантів і 32 артилерійські системи

Українські воїни за добу знищили 980 окупантів, 5 танків, 20 бронемашин, 32 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 22 безпілотники, 1 крилату ракету, 70 одиниць авто і спецтехніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України про втрати ворога у середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 426870 (+980) осіб, танків - 6752 (+5) од, бойових броньованих машин - 12921 (+20) од, артилерійських систем - 10554 (+32) од, РСЗВ - 1017 (+1) од, засоби ППО - 715 (+2) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8205 (+22), крилаті ракети - 1919 (+1), кораблі / катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 13932 (+62) од, спеціальна техніка - 1699 (+8)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.