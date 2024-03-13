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06:47 13.03.2024

13 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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13 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 749 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 749 RUSSIAN AGRESSION

13 березня відзначають Всесвітній день обізнаності про ендометріоз, День Кена, Міжнародний день перемоги кожної дівчини, День сертифікованого дієтолога-нутриціолога, День хутряних навушників, День коштовностей.

У Таїланді - Національний день тайського слона.

Православна церква вшановує пам'ять святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Перської.

Всесвітній день обізнаності про ендометріоз

На ендометріоз страждають близько 176 мільйонів жінок, а ось звертають увагу і лікуються вкрай мало. Хвороба є основною причиною безпліддя, тож обізнаність жінок дітородного віку про небезпеку захворювання та необхідність його лікування вкрай важлива.

День сертифікованого дієтолога-нутриціолога

День сертифікованого дієтолога-нутриціолога - подія, яку відзначають у другу середу березня.

Сертифіковані дієтологи-нутриціологи - це медичні працівники, які пройшли програму навчання в сфері харчування та дієтології. Вони надають науково обґрунтовані рекомендації з харчування і відіграють важливу роль у профілактиці та лікуванні хронічних захворювань, таких як ожиріння, діабет і хвороби серця.

День хутряних навушників

Щорічно 13 березня світ відзначає День хутряних навушників, оскільки саме у цей день 1887 року американець Честер Грінвуд отримав патент на їхнє виготовлення.

Ще цього дня:

1917 - До Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський;

1917 - Над будівлею Центральної Ради прийнято рішення підняти жовто-блакитний прапор;

1921 - Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголосила незалежність від Китаю;

1949 - У Канаді розпочала діяльність Українська Вільна Академія Наук;

1961 - У Києві сталася Куренівська трагедія. Унаслідок техногенної катастрофи загинули понад 1500 жителів Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, які потрапили в зону лиха;

1997 - Україна і НАСА підписали договір про політ у космос першого українського космонавта. Ним став Леонід Каденюк;

2013 - Чинним Папою Римським став Франциск (Хорхе Маріо Бергольо);

2014 - У Донецьку під час мітингу проти російської агресії було вбито місцевого жителя Дмитра Чернявського.

2022 - У Херсоні люди виходять на мітинги проти референдуму про створення ХНР.

Церковне свято

Никифор - патріарх Константинопольський, чия пам'ять вшановується цього дня, жив у 8-9 століттях. Він шанується в лику святителя. Никифор був ревним захисником ікон, тому після воцаріння на престолі імператора іконоборця Льва Вірменина його заслали в монастир на березі Босфору, де він і помер. Коли мощі патріарха були знайдені, вони виявилися нетлінними.

Іменини: Григорій, Михайло, Микола, Олександр, Христина.

Теги: #іменини #свято_сьогодні #цей_день #13березня

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