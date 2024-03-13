У Словаччині тисячі людей протестували проти політики уряду щодо РФ
Тисячі людей вийшли на вулиці словацької столиці Братислави, щоб висловити підтримку Україні та протест проти словацького уряду, який, на думку критиків, занадто наблизився до Росії, передає Reuters у вівторок увечері.
Демонстранти почали свою акцію з сигналу повітряної тривоги, пояснюючи, що люди в Україні чують це щодня.
Організатори оцінили кількість учасників протесту в п'ять тисяч.
Зазначається, що з моменту приходу до влади в жовтні минулого року, уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо викликає тривогу у критиків своєю різкою критикою європейської військової допомоги Україні та прагненням відновити зв'язки з Росією як у культурному, так і в політичному плані.