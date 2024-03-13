Події

01:57 13.03.2024

У Словаччині тисячі людей протестували проти політики уряду щодо РФ

1 хв читати
У Словаччині тисячі людей протестували проти політики уряду щодо РФ

Тисячі людей вийшли на вулиці словацької столиці Братислави, щоб висловити підтримку Україні та протест проти словацького уряду, який, на думку критиків, занадто наблизився до Росії, передає Reuters у вівторок увечері.

Демонстранти почали свою акцію з сигналу повітряної тривоги, пояснюючи, що люди в Україні чують це щодня.

Організатори оцінили кількість учасників протесту в п'ять тисяч.

Зазначається, що з моменту приходу до влади в жовтні минулого року, уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо викликає тривогу у критиків своєю різкою критикою європейської військової допомоги Україні та прагненням відновити зв'язки з Росією як у культурному, так і в політичному плані.

Теги: #рф #протест #словаччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:57 12.03.2024
ЗСУ ліквідували десять районів зосередження о/с ворожих військ, ЗРК Бук-М1 і один РЛК "Зоопарк"

ЗСУ ліквідували десять районів зосередження о/с ворожих військ, ЗРК Бук-М1 і один РЛК "Зоопарк"

07:49 12.03.2024
ППО ліквідувала 17 із 22 ворожих БПЛА

ППО ліквідувала 17 із 22 ворожих БПЛА

08:58 10.03.2024
Дві підстанції "Укренерго" зазнали атак БПЛА РФ за добу, без постраждалих

Дві підстанції "Укренерго" зазнали атак БПЛА РФ за добу, без постраждалих

07:59 10.03.2024
Окупанти вночі вдарили 4-ма ракетами С-300 по Харківській і Донецькій областях

Окупанти вночі вдарили 4-ма ракетами С-300 по Харківській і Донецькій областях

07:13 10.03.2024
Росія має намір налагодити виробництво на одному із захоплених підприємств України

Росія має намір налагодити виробництво на одному із захоплених підприємств України

23:31 09.03.2024
Війська РФ атакують ударними дронами південні області України

Війська РФ атакують ударними дронами південні області України

18:56 09.03.2024
Польські аграрії після зустрічі з Туском не мають наміру припиняти протест і блокаду кордону

Польські аграрії після зустрічі з Туском не мають наміру припиняти протест і блокаду кордону

13:24 09.03.2024
Нафтопереробні потужності РФ скоротилися внаслідок українських атак - британська розвідка

Нафтопереробні потужності РФ скоротилися внаслідок українських атак - британська розвідка

07:06 09.03.2024
США ввели санкції проти російської та центральноафриканської компаній

США ввели санкції проти російської та центральноафриканської компаній

00:44 09.03.2024
Кулеба: хто не вірить в агресію РФ проти НАТО, варто почитати історію та послухати Путіна

Кулеба: хто не вірить в агресію РФ проти НАТО, варто почитати історію та послухати Путіна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Чисельність прикордонних військ буде збільшено - Зеленський

Зеленський: Далекобійність українських дронів - реальне наближення безпеки для всіх

Зеленський про удар РФ по Кривому Рогу: Ми завдаватимемо Росії цілком справедливих втрат у відповідь

Кількість постраждалих дітей через ракетний удар у Кривому Розі збільшилася до десяти людей - Лисак

Кількість постраждалих через ракетний удар у Кривому Розі збільшилася до 38 осіб

ОСТАННЄ

Байден і Дуда закликали спікера Палати представників США поставити на голосування пакет допомоги Україні

У Кривому Розі відомо про 44 поранених, серед них - вісім "важких", зокрема три дитини

Новопризначений генконсул у Торонто: залучення нової допомоги Україні - перший пріоритет

Національна асамблея Франції підтримала безпекову угоду з Україною

У Палаті представників США збирають підписи, щоб в обхід спікера поставити на голосування допомогу Україні

У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальну операцію

Чисельність прикордонних військ буде збільшено - Зеленський

Зеленський: Далекобійність українських дронів - реальне наближення безпеки для всіх

Зеленський про удар РФ по Кривому Рогу: Ми завдаватимемо Росії цілком справедливих втрат у відповідь

Кількість постраждалих дітей через ракетний удар у Кривому Розі збільшилася до десяти людей - Лисак

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА