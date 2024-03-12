Події

20:32 12.03.2024

До будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині залучено понад 500 осіб - Синєгубов

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До будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині залучено понад 500 осіб - Синєгубов

У Харківській області, незважаючи на ворожі обстріли, триває будівництво фортифікаційних споруд, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Зводимо "зуби дракона", протитанкові рови, опорні пункти, бліндажі. На сьогодні розпочато роботи ще майже на сотні об'єктів, де попередньо розміновано території... Будівельники працюють 24/7 у надзвичайно складних умовах. У нашій області - й під ворожими ударами", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у будівництві фортифікаційних споруд задіяні понад 500 осіб і більш як 200 одиниць техніки. Він також запевнив, що проблем із постачанням залізобетонних конструкцій немає.

 

Теги: #харківська_область

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