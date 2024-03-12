Чехія може закупити для ЗС України ще 200 тис. боєприпасів - прем'єр Фіала

Прага отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів на додаток до обов'язкової закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України, повідомляють "Чеські новини" з посиланням на прем'єр-міністра Петра Фіалу.

"...Петр Фіала повідомив, що крім обов'язкової підтвердженої закупівлі 300 тис. одиниць артилерійських боєприпасів для України з третіх країн, чеська ініціатива з пошуку боєприпасів обіцяє ще 200 тис. од.", - йдеться в повідомленні на сайті "Чеських новин" у вівторок.

За словами Фіали, до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів у третіх країн долучилися 18 країн, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди та Польща. "Я вважаю це великим успіхом. Це ще один доказ того, що Чехія є повноцінним активним гравцем у політиці європейської безпеки", - сказав чеський прем'єр-міністр.

Фіала окремо оголосив, що за два роки Чехія доставила в Україну понад мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів.

Як повідомлялося, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тис. снарядів стандартного калібру НАТО, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.

Минулого тижня прем'єр-міністр Чехії заявив, що наразі зібрано достатньо коштів для закупівлі першої партії з 300 тис. артилерійських снарядів.