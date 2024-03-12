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17:25 12.03.2024

ЄС продовжив іще на пів року санкції за підрив територіальної цілісності та суверенітету України

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ЄС продовжив іще на пів року санкції за підрив територіальної цілісності та суверенітету України

Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи стосовно осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 вересня 2024 року.

Як повідомляє у вівторок Рада ЄС, наявні обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів і заборону на надання грошових коштів або інших економічних ресурсів фізичним і юридичним особам, які фігурують у переліку. "Санкції, як і раніше, застосовуватимуться до більше ніж 2100 фізичних і юридичних осіб, багато з яких стали об'єктом санкцій у відповідь на невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України, що триває", - уточнюється в повідомленні.

Крім того, в контексті перегляду санкцій Рада також ухвалила рішення не продовжувати санкції для трьох осіб і вилучити зі списку дев'ятьох померлих.

У Раді нагадали, що після 24 лютого 2022 року у відповідь на військову агресію Росії проти України ЄС масово розширив санкції проти Росії з метою значно послабити економічну базу Росії, позбавити її критично важливих технологій і ринків, а також значно обмежити її здатність вести війну.

"14 і 15 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила висновки, в яких підтвердила своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України, яка є явним порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй, і підтвердила непохитну підтримку ЄС незалежності України, суверенітету та територіальній цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів і невід'ємне право на самооборону від агресії Росії. Європейська рада також заявила, що здатність Росії вести агресивну війну має бути ще більше ослаблена, зокрема шляхом подальшого посилення санкцій, а також шляхом їхнього повного й ефективного здійснення і запобігання їхньому обходу", - зазначено в повідомленні.

Теги: #санкції #рада_єс

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