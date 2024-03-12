Події

10:33 12.03.2024

СБУ затримала в Запорізькій області ворожого агента, який намагався отруїти командирів ЗСУ

2 хв читати
СБУ затримала в Запорізькій області ворожого агента, який намагався отруїти командирів ЗСУ

Служба безпеки України затримала агента ворожої ФСБ, який намагався отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області, повідомляє пресслужба.

"Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла російській диверсії проти командування Сил оборони на південному фронті. У результаті спецоперації затримано агента фсб, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

Встановлено, що зрадником виявився чинний військовослужбовець української армії.

"Для скоєння злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ", - наголошується в повідомленні.

СБУ завчасно викрила зв'язок зловмисника з ворожою ФСБ та "покроково" задокументувала його підривну діяльність проти України. Це дало змогу провести комплекс заходів для гарантування безпеки ЗСУ та затримати зрадника на етапі його підготовки до здійснення диверсії.

Під час розслідування також було встановлено, що фігурант розвідував для ворожої спецслужби місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.

За даними слідства, чоловіка завербували через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганської області. Встановлено, що росіяни викрали родичів фігуранта просто з їхньої оселі, а потім посадили до місцевих катівень. Там потерпілих жорстоко катували, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь РФ.

Надалі зрадник і його російський "куратор" спілкувалися через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку в затриманого правоохоронці вилучили мобільний телефон, який той використовував для спілкування з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Запорізькій області під процесуальним керівництвом органів прокуратури.

 

Теги: #сбу #агент_фсб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:31 11.03.2024
СБУ затримала агентку ФСБ на Вінниччині

СБУ затримала агентку ФСБ на Вінниччині

10:24 08.03.2024
СБУ затримала інформаторів ФСБ, які шукали "слабкі місця" в обороні Слов'янська

СБУ затримала інформаторів ФСБ, які шукали "слабкі місця" в обороні Слов'янська

14:26 06.03.2024
СБУ викрила колаборантку, яка опікувалася документацією з примусової депортації та паспортизації жителів Херсона

СБУ викрила колаборантку, яка опікувалася документацією з примусової депортації та паспортизації жителів Херсона

10:36 06.03.2024
СБУ затримала ворожого агента, який намагався переплисти до Придністров'я за допомогою гідрокостюма і ласт

СБУ затримала ворожого агента, який намагався переплисти до Придністров'я за допомогою гідрокостюма і ласт

17:43 05.03.2024
Глава СБУ про ордер на арешт російських генералів: За кожен злочин РФ відповідатиме на полі бою і в міжнародному трибуналі

Глава СБУ про ордер на арешт російських генералів: За кожен злочин РФ відповідатиме на полі бою і в міжнародному трибуналі

14:23 05.03.2024
В Україні судитимуть екснардепа Мураєва за підривну діяльність на користь РФ

В Україні судитимуть екснардепа Мураєва за підривну діяльність на користь РФ

10:24 05.03.2024
Правоохоронці затримали жителя Запоріжжя, який планував теракт у місті за завданням ворожих спецслужб

Правоохоронці затримали жителя Запоріжжя, який планував теракт у місті за завданням ворожих спецслужб

12:31 04.03.2024
СБУ повідомила про підозру російським генералам, які командували авіаударами по Бородянці

СБУ повідомила про підозру російським генералам, які командували авіаударами по Бородянці

10:48 04.03.2024
У Дніпрі затримано російського агента, який передавав ворогові інформацію про радіолокаційні комплекси ЗСУ

У Дніпрі затримано російського агента, який передавав ворогові інформацію про радіолокаційні комплекси ЗСУ

20:07 29.02.2024
СБУ: 15 років в'язниці отримав соратник Киви, який шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині

СБУ: 15 років в'язниці отримав соратник Киви, який шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу на Харківщині внаслідок російської агресії загинули два мирні жителі, четверо постраждали

Росіяни за добу втратили понад 910 людей

ППО ліквідувала 17 із 22 ворожих БПЛА

Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Куп'янську

Повітряні сили ліквідували танкер "Механік Погодін", який використовується росіянами як пункт управління

ОСТАННЄ

Близько 100 ракет було запущено з Лівану в бік Ізраїлю

Прикордонники знищили 20 ворожих FPV-дронів на запорізькому напрямку - Держприкордонслужба

Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання

Більшість українців вважає, що російську мову має бути усунуто з офіційного спілкування - опитування КМІС

Росіяни 16 разів обстріляли Донецьку область, є поранені - голова ОВА

Розвідка США вважає, що РФ вдосконалюватиме ядерний потенціал

Суд залишив чинним рішення у справі ексголови Верховного Суду Князєва

У Середземному морі два ворожі ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 96 вибухів

За добу на Харківщині внаслідок російської агресії загинули два мирні жителі, четверо постраждали

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА