СБУ затримала в Запорізькій області ворожого агента, який намагався отруїти командирів ЗСУ

Служба безпеки України затримала агента ворожої ФСБ, який намагався отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області, повідомляє пресслужба.

"Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла російській диверсії проти командування Сил оборони на південному фронті. У результаті спецоперації затримано агента фсб, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

Встановлено, що зрадником виявився чинний військовослужбовець української армії.

"Для скоєння злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ", - наголошується в повідомленні.

СБУ завчасно викрила зв'язок зловмисника з ворожою ФСБ та "покроково" задокументувала його підривну діяльність проти України. Це дало змогу провести комплекс заходів для гарантування безпеки ЗСУ та затримати зрадника на етапі його підготовки до здійснення диверсії.

Під час розслідування також було встановлено, що фігурант розвідував для ворожої спецслужби місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.

За даними слідства, чоловіка завербували через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганської області. Встановлено, що росіяни викрали родичів фігуранта просто з їхньої оселі, а потім посадили до місцевих катівень. Там потерпілих жорстоко катували, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь РФ.

Надалі зрадник і його російський "куратор" спілкувалися через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку в затриманого правоохоронці вилучили мобільний телефон, який той використовував для спілкування з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Запорізькій області під процесуальним керівництвом органів прокуратури.