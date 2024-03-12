Іран таємно постачає зброю на Західний берег річки Йордан, Ізраїль має бути готовим до актів насильства під час Рамадану

Глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант звинуватив Іран у контрабанді зброї на Західний берег річки Йордан, повідомляє The Times of Israel.

"Іран домагається посилення атак, провозячи контрабандою багато зброї", - заявив міністр службовцям елітного спецпідрозділу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) "Дувдеван", зазначивши, що йдеться про "високоякісну" зброю.

"Ми повинні бути готові до посилення терору під час місяця Рамадан", - додав він.

The Times of Israel нагадує, що ізраїльська влада раніше оголошувала про припинення спроб переправити вибухівку іранського виробництва з Йорданії на Західний берег річки Йордан.

У понеділок у регіоні тривали бої. Так, елітний підрозділ ЦАХАЛ "Егоз" для ведення контрпартизанських дій продовжував зачищати житловий комплекс "Хамад Таун" на півдні Хан-Юніса; бої тривають у ньому з 3 березня. Водночас ліванський рух "Хезболла" заявив, що здійснив атаку безпілотниками на ізраїльський пункт ППО на Голанських висотах. Тим часом, ізраїльські винищувачі завдавали ударів по об'єктах Хезболли поблизу Джиббайну на півдні Лівану і неподалік села Ет-Тайбе.

Разом із початком священного для мусульман місяця Рамадан міністр Галлант заявив, що ізраїльська влада поважатиме свободу віросповідання в мечеті Аль-Акса на Храмовій горі та в інших священних місцях. Водночас він застеріг від спроб скористатися цим часом для атак.

Раніше прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про вільний доступ арабських громадян Ізраїлю на Храмову гору під час Рамадану. Однак, зазначає видання Arab news, на адресу поліції лунали обвинувачення, що вона не пропускала всіх охочих відвідати це місце. Глава МЗС Йорданії Айман Сафаді своєю чергою критикував обмеження на доступ на Храмову гору під час Рамадану. Міністр наголошував, що такі заходи наближають ситуацію до "вибуху".

Зі свого боку генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав припинити вогонь у Секторі Гази у зв'язку з настанням Рамадану. "Ми спостерігали місяць за місяцем вбивства цивільних осіб і руйнування на рівні, безпрецедентному за весь той час, що я обіймав посаду генсека (...) Міжнародне гуманітарне право лежить у руїнах", - так він охарактеризував ситуацію. Гутерреш також звернувся із закликами звільнити всіх заручників, які залишаються в ХАМАС, усунути перешкоди для доставки гумдопомоги в анклав, не розпочинати військового наступу на Рафах на півдні сектора.

Раніше в понеділок з'явилися повідомлення про можливу загибель людини "номер три" в ХАМАС - Марвана Ісси: він є заступником голови військового крила ХАМАС Мохаммада Дейфа. У ХАМАС поки що інформації про його загибель не підтверджували. Армійське радіо Ізраїлю передавало, що Ісса міг загинути внаслідок ізраїльського удару по підземному комплексу в центральній частині Сектору Гази в таборі для біженців "Нусейрат". При цьому ізраїльська розвідка не вважає, що на цьому об'єкті могли перебувати заручники, інакше атаку проводити не стали б.

The Times of Israel стало відомо, що ЦАХАЛ працює над припиненням діяльності Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР) і над пошуком альтернатив йому. У січні Ізраїль обвинуватив 12 співробітників БАПОР в участі в нападі ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Слідом за цим низка країн призупинила фінансування агентства, а США і Британія дали зрозуміти, що не відновлять виділення коштів до закінчення розслідування ООН. Наразі ізраїльська сторона стала взаємодіяти з Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Однак США і ООН вважають, що в сектор надходить занадто мало допомоги, закликають Ізраїль давати більше дозволів на постачання вантажів.

У понеділок Центральне командування ЗС США підтвердило, що скинуло над північною частиною Сектора Гази вантаж гумдопомоги - 27,6 тис. пайків і 25,9 тис. пляшок води. В операції задіяли транспортний літак ВПС США C-130.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. Жертвами атаки стало понад 1,2 тис. осіб, ще 240 людей було взято в заручники. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази. З часу початку військової операції Ізраїлю, за даними палестинських служб охорони здоров'я, кількість загиблих у Секторі Гази збільшилася до 31,1 тис., поранених - до 72,7 тис.

Після початку конфлікту в Секторі Гази заколотники-хусити, які наразі контролюють значну частину Ємену, включно зі столицею Саною, а також деякими північними та західними територіями країни поблизу Саудівської Аравії, стали обстрілювати судна в Червоному морі. У відповідь США і Велика Британія регулярно завдають ударів по засобах і об'єктах хуситів у Ємені.

У понеділок надходили дані про вибух поруч із судном, який, за відомостями західних ЗМІ, міг бути наслідком атаки єменських хуситів. Управління морських торговельних операцій Великої Британії зазначало, що загиблих під час інциденту немає. Одночасно з тим пов'язані з хуситами ЗМІ повідомляли, що авіація США і Британія здійснила нальоти на єменську провінцію Ходейда.