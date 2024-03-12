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01:19 12.03.2024

Повітряні сили ліквідували танкер "Механік Погодін", який використовується росіянами як пункт управління

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Повітряні сили ліквідували танкер "Механік Погодін", який використовується росіянами як пункт управління

Повітряні сили ліквідували ворожий танкер "Механік Погодін" у районі Кінбурської коси, який росіяни використовували як пункт управління, повідомляють Військово-Морські сили.

"Сьогодні, 11 березня 2024 року, внаслідок успішного повітряного удару Повітряними Силами ЗС України, в районі Кінбурської коси було знищено танкер під прапором "Механік Погодін", який росіяни використали як пункт управління", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що танкер IMO №9598397 належав російській компанії VEB-Leasing OJSC (Санкт-Петербург), яка була внесена до списку санкцій.

У ВМС нагадали, що "Механік Погодін" був заарештований і до літа 2023 перебував на території Херсонського морського порту. Однак після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурської коси, яка тимчасово контролюється росіянами.

"Надалі противником на згаданому судні було розгорнуто спостережну посаду для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно періодично використовувалося як платформа для завдання ударів FPV-дронами по території Херсонської області", - пояснили в командуванні.

"Слід зазначити, що судно відповідає визначенню військового об'єкта відповідно до пункту 40 та підпункту с) пункту 60 Керівництва Сан-Ремо з міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів на морі. а також системи спостереження, командування та зв'язку", - зазначили у ВМС.

Відтак знищення російського танкера не лише завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснено у повній відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права, додали у відомстві.

Раніше командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук показав кадри удару по ворожому пункту управління та подякував воїнам за успішну бойову роботу.

Теги: #танкер #вмс #україна #ліквідація

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