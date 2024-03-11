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18:50 11.03.2024

Організатори "Євробачення-2024" оголосили про зміну в правилах щодо голосування - "Суспільне"

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Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" оголосили про зміну в правилах щодо голосування і виступів представників "Великої п'ятірки" і країни-переможниці.

"Представники країн "Великої п’ятірки" (Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії й Іспанії) та Швеції, як країни-переможниці Євробачення-2023, вперше виконають свої пісні наживо під час півфіналів конкурсу - у попередні роки в цей час показували лише короткі уривки з генеральних репетицій кожної з країн. Крім того, щоб побачити постановки "Великої п’ятірки" та Швеції, які одразу проходять у фінал "Євробачення", глядачам не доведеться чекати інтервал-актів - три додаткові виступи в кожному з півфіналів будуть проходити в перервах між виходом на сцену інших виконавців", - ідеться в повідомленні "Суспільного".

У півфіналах країни виступатимуть за результатами жеребкування: у першому півфіналі, 7 травня, виступлять представники Великої Британії, Німеччини та Швеції, а Франція, Італія та Іспанія вийдуть на сцену 9 травня.

"Ще одним нововведенням "Євробачення-2024" стане продовження часу для глядацького голосування у фіналі конкурсу - воно розпочнеться безпосередньо перед виходом на сцену першого учасника. Це дозволить глядачам швидше віддати свій голос фавориту, а не чекати завершення виступів усіх конкурсантів, як це було з моменту запровадження глядацького голосування у 1997 році (за винятком 2010-го та 2011 років, коли голосування також розпочиналося на початку шоу)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що шанувальники з країн, які не беруть участі в "Євробаченні", тепер матимуть майже добу, щоб проголосувати за вподобані їм пісні.

"Онлайн-голосування для "решти світу" відкриється одразу після завершення другої генеральної репетиції кожного шоу, що проходить напередодні ввечері, та триватиме до початку прямих ефірів", - зазначили в "Суспільному".

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня, зі свого боку півфінали, у першому з яких візьме участь і представник України, відбудуться 7 і 9 травня.

За результатами національного відбору дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil представлятиме Україну на "Євробаченні-2024" у Мальме (Швеція).

 

Теги: #євробачення

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