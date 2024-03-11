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13:33 11.03.2024

Зеленський: "20 днів у Маріуполі" - фільм, що розповідає про російський тероризм

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Зеленський: "20 днів у Маріуполі" - фільм, що розповідає про російський тероризм

Президент України Володимир Зеленський назвав фільм "20 днів у Маріуполі", який здобув "Оскара", фільмом, що розповідає про російський тероризм.

"Понад два роки тому Росія жорстоко атакувала Маріуполь. "20 днів у Маріуполі" – фільм, який показує правду про російський тероризм. Дякую команді, яка працювала над цим фільмом і здобула таку важливу нагороду "Оскар", яка дає змогу голосно сказати про російську війну проти України", - написав він у понеділок у телеграм-каналі.

"Дякую всім журналістам у світі, які розуміють важливість висвітлення правди про нашу боротьбу та розповідають про неї. Ми пам’ятаємо й ніколи не забудемо кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Ми пам’ятаємо всіх, хто боровся заради міста. Пам’ятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя і "Азовсталі", яких досі утримують у нелюдських умовах. Ми пам’ятаємо, що маємо перемогти російське зло, щоб відновити нормальне життя для всіх наших людей, для кожного нашого міста", - зазначив він.

Зеленський подякував " кожному й кожній, хто поширює правду про цю війну, про хоробрість наших людей і про біль нашого народу. Правда долає все. І я дякую кожному у світі, хто підтримує нашу державу, наших людей із перших днів цієї війни. Разом маємо захистити життя".

Теги: #зеленський #20_днів_у_маріуполі

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